Верующим объяснили, сколько раз нужно креститься перед входом в храм

Перед входом в храм верующие обычно трижды крестятся с поклонами. Впрочем, это не суровое правило.

По словам доцента Киевской духовной академии Андрея Музольфа, главное не то, сколько мы раз перекрестимся и сколько поклонов при этом сделаем. Он говорит, что в таком случае благочестие сравнится с "праведностью" фарисеев.

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Доцент подчеркнул, что от поклонов и крещения автоматически не будет никакой пользы. По его словам, стоит думать о Боге и уважении к нему.

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В то же время для верующих вполне допустимо проходя мимо храма перекреститься и произнести короткую молитву. Обычно молитва должна призвать имя святого, в честь которого освящена церковь.

Ранее в Православной Церкви Украины разрешили вышивать и заниматься рукоделием во время церковных праздников. Прессслужба ПЦУ объяснила, что такие занятия не считаются грехом во время праздничных обрядов.

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