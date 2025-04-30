Ветренно и до 24 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 1 мая.

В начале мая в Украине ожидается умеренно теплая погода, но с сильным и порывистым ветром в большинстве регионов. В четверг температура воздуха будет от +15 до +20 градусов, а в южных и восточных областях столбики термометров поднимутся до +20…+24 градусов.

В результате прохождения атмосферного фронта на западе и севере страны, а также во второй половине дня в Черкасской и Харьковской области возможны дожди. В других регионах существенных осадков не предполагается. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

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Ветер будет иметь северо-западное направление и будет порывистым, иногда сильным.

Что касается столицы, то в Киеве 1 мая прогнозируется +16…+18 градусов.

Как отметила Диденко, существует вероятность незначительных осадков, хотя вполне возможно обойдется лишь плотной облачностью. Также киевлянам следует подготовиться к порывистому ветру, который может создавать ощущение прохлады и снижать комфортную температуру.

Раньше мы рассказывали, когда отступят заморозки.

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