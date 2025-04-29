Власти Пакистана заявили о неизбежном военном вторжении Индии

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что после недавней атаки на туристов в Кашмире растет угроза со стороны Индии, а военное вторжение является, по его словам, почти неизбежным. "Мы усилили наши войска, потому что этого требует ситуация. Некоторые стратегические решения уже приняты, ведь угроза стала реальностью", – заявил Асиф.

Теракт в спорном регионе Кашмир унес жизни 26 человек и вызвал волну возмущения в индийском обществе. В стране раздаются призывы к жестким действиям против Пакистана, обвиняемого Индией в поддержке боевиков. Исламабад эти обвинения отвергает. Об этом сообщает Reuters.

По словам Асифа, пакистанские военные уже проинформировали руководство страны о повышенном риске вооруженного конфликта. Он отметил, что Индия активно усиливает риторику против Пакистана, хотя конкретных деталей по поводу возможного вторжения не привел.

Пока официальные комментарии со стороны индийских министерств обороны и иностранных дел отсутствуют. В то же время Индия заявила, что среди нападавших были граждане Пакистана, чего Исламабад не признает и требует международного расследования. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал наказать виновных.

Ассиф подчеркнул, что Пакистан находится в состоянии полной боевой готовности, но заверил: ядерное оружие будет применено только в случае непосредственной угрозы для страны. По его словам, Исламабад уже обратился за поддержкой в Китай, США, Великобританию, страны Персидского залива и других партнеров. Некоторые, как он отметил, уже согласились на роль посредников.

Читайте также: Украина-Россия: Станет Дональд Трамп "геополитическим Геростратом"?

Напряжение усилилось еще больше после того, как Индия приостановила действие Индусского водного договора – ключевого соглашения о разделе водных ресурсов. В ответ Пакистан закрыл свое воздушное пространство для индийских самолетов. Асиф назвал отмену договора "актом войны", поскольку это создает риск для водоснабжения миллионов людей. Пакистан обратился в международные институты, в частности Всемирный банк, с просьбой защитить соглашение.

Кроме того, Индия снова обвинила Пакистан в связях с экстремистами, ответственными за теракты в Мумбаи в 2008 году, когда погибли более 160 человек. Пакистан эти обвинения также отвергает.

Напомним, Ким Чен Ын подтвердил участие военных КНДР в войне в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!