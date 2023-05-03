Влажный воздух и специальные поддоны: как правильно ухаживать за орхидеей, чтобы не пропала
Не стоит бояться выращивать орхидеи, ведь этот цветок не слишком прихотлив. Главное, узнать правила ухода за ней и она весь год будет радовать вас своей красотой.
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Правила ухода за орхидеями:
– Не стоит чрезмерно поливать цветок – это приведет к гниению корней.
– Орхидеи любят свет, поэтому поставьте ее на подоконник, выходящий на восток или запад.
– Каждую неделю подпитывайте орхидею удобрением, специально предназначенным для этих цветов.
– Пересаживать цветок можно только тогда, когда он перестанет цвести.
– Лучше для орхидеи выбирать прозрачный горшок, чтобы контролировать баланс влаги.
– Орхидее удобно расти в маленьком горшке, поэтому лучше не пересаживать ее в большой.
– Орхидеи любят влажный воздух, поэтому неплохо бы поставить цветок над поддоном с водой. Она извлекает большую пользу от испаряющейся воды. Соблюдайте баланс между влажностью и количеством воздуха. Слишком много влаги – и орхидея начнет гнить.
– Если орхидея растет на северном окне, оно может помешать полноценному цветению, южное окно будет нуждаться в тени. Если света не хватает, можно приобрести люминесцентную лампу с широким спектром света, отлично подходящих для орхидей.
– Орхидеи любят рассеянную тень, особенно летом.
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