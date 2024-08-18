Вместо пенсии – социальная помощь: кто рискует получать 'минималку'

В Украине граждане пенсионного возраста, не накопившие нужный страховой стаж для оформления пенсии, имеют право на временную государственную помощь. Это так называемая "социальная пенсия", размер которой является постоянным.

Государственная социальная помощь назначается лицу, достигшему 65 лет и не имеющему права на пенсию в соответствии с действующим законодательством, или если человек является лицом с инвалидностью. К достижению указанного возраста к лицам, не имеющим права на пенсию, относятся женщины 1960 года и старше, сообщает Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.

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Социальную помощь вместо пенсии могут оформить лица, не получающие пенсию или социальные выплаты, назначаемые для возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья на производстве, или помощи, назначаемой в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Также "социальную пенсию" могут получить малообеспеченные лица с инвалидностью I группы, если они не получают пенсию.

В списке также дети умершего кормильца, не имеющего на день смерти страхового стажа, необходимого для назначения пенсии для лица с инвалидностью III группы.

Государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, устанавливается исходя из уровня обеспечения прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. До размера соцпомощи доплачивается ежемесячное государственное адресное пособие.

Документы, необходимые для назначения государственной социальной помощи:

Заявление Паспорт гражданина Украины Трудовая книжка Документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре налогоплательщиков (карта налогоплательщика) Декларация о доходах и имущественном состоянии лиц для назначения социальной помощи (при необходимости); Копия решения суда о признании лица недееспособным (для недееспособного лица) Копия решения о назначении опекуна (для недееспособного лица, которому назначен опекун) Копия документа, подтверждающего полномочия представителя заведения, выполняющего функции опекуна над лицом (для недееспособного лица, опекун которого не назначен) Информация о составе семьи указывается в декларации о доходах и имуществе лица, обратившегося за назначением социальной помощи (при необходимости).

Бездомные лица представляют справку о месте проживания или месте пребывания, которая выдается центром учета бездомных лиц, где они состоят на учете, или учреждением социальной защиты для бездомных лиц, где им предоставляется временное убежище.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

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