Во Франции обнаружили самую большую в истории кость динозавра в возрасте 140 миллионов лет

Во время археологических исследований во Франции ученые обнаружили большую бедренную кость динозавра невероятных размеров, почти равную по размеру человеку. Вес этой кости составляет около 508 килограммов. Вероятно, это существо принадлежало к виду динозавра, подобного Патаготитану, который считается одним из самых больших животных, когда-либо живших на Земле. Название этого конкретного вида динозавра учёные пока не установили.

Об этом пишет Daily Star.

По исследованиям, проведенным палеонтологами, эта кость принадлежала существу, существовавшему около 140 миллионов лет назад. К сожалению, полный скелет динозавра не был найден. Однако рядом с бедренной костью был обнаружен фрагмент таза, к которому, вероятно, прикреплялись мышцы и сухожилия.

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Палеонтологи выразили свое восхищение этой находкой, особенно большим фрагментом таза, отлично сохранившимся. Этот фрагмент имеет большое значение для понимания строения и жизни этого древнего существа.

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Кости динозавра были обнаружены в муниципалитете Анжак-Шарант, являющемся одним из самых богатых мест в Европе для археологических находок такого типа. С 2010 года здесь было найдено около 7500 костей, относившихся к 45 разным видам динозавров.

Напомним, на территории Ирака был обнаружен древний город эпохи Аккадской империи.

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