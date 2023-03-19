Во второй половине марта Землю покроют сильные магнитные бури: названы опасные даты

Во второй половине марта ожидается несколько мощных магнитных бурь. Они могут сказаться на самочувствии человека.

Бурые средней активности ожидаются уже 20-21 марта. Об этом сообщает meteoagent.com.

Магнитные бури в марте 2023

20-21 марта – солнечная буря средней интенсивности.

– солнечная буря средней интенсивности. 22-25 марта – солнечная буря низкой мощности.

– солнечная буря низкой мощности. 26-27 марта – мощная солнечная буря.

– мощная солнечная буря. 28-31 марта – солнечная буря низкой мощности.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури – возмущение магнитного поля Земли, возникающих из-за вспышек на Солнце. Эти колебания оказывают негативное влияние на работу систем связи и здоровья человека.

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Больше всего будут ощущать влияние солнечных всплесков метеозависимые люди. Поэтому к этим явлениям нужно готовиться заранее, чтобы не страдать от плохого самочувствия.

Как оказать влияние, что меньше ощущать влияние магнитных бурь

Следуйте несколько простых советов:

больше времени нужно проводить на свежем воздухе, гулять;

не употребляйте алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

ешьте больше овощей и фруктов, пейте чистую воду;

иметь спокойный и стабильный сон;

достаточно отдыхайте;

принимать контрастный душ, если нет проблем с сосудами.

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