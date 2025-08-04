Водителей в Украине хотят штрафовать на 34 тыс. грн: за что готовят жесткое наказание

В Украине планируют ввести новое наказание для водителей – за чрезмерный шум, который создают их транспортные средства. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен, а в случае повторного – сумма может вырасти до 34 тысяч гривен.

Законопроект, предусматривающий соответствующие нововведения, был подан в Верховную Раду под №9564. В сопроводительной информации указано, что его инициаторами стали несколько народных депутатов, в частности Давид Арахамия (председатель фракции "Слуга народа"), Павел Сушко, Юлия Гришина (заместители председателя фракции "Слуга народа") и другие, пишет OBOZ.UA.

Документ был внесен в повестку дня парламента в начале февраля, что дает возможность депутатам начать его рассмотрение в любое время.

В пояснительной записке к данному закону отмечается, что введение штрафа необходимо из-за того, что некоторые водители устанавливают на своих автомобилях оборудование, которое существенно повышает уровень шума от работы двигателя. Это:

нарушает "тишину и покой";

вызывает недовольство среди граждан.

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Ситуацию усложняет то, что в условиях военного положения подобные звуки могут напоминать шум вражеских дронов. Это в свою очередь создает ложное представление об авиационной и ракетной опасности.

Какие штрафы предусматриваются

Ситуацию осложняет то, что в условиях военного положения подобные звуки могут напоминать шум вражеских дронов. Это, в свою очередь, создает ложное представление об авиационной и ракетной опасности.

Какие штрафы предусмотрены

Согласно новому законопроекту, за несоблюдение норм шумового режима предусмотрены строгие санкции, среди которых – денежные взыскания и временное изъятие водительских прав. В частности:

за первое нарушение налагается штраф в размере 17 000 гривен;

в случае повторного нарушения – штраф возрастает до 34 000 гривен, а также предусматривается лишение права управления транспортом на срок от 3 до 6 месяцев.

В то же время лишение водительских прав не является обязательным следствием. В проекте закона предусмотрено, что за повторное нарушение водитель может ограничиться только штрафными санкциями.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на дорогах появился новый знак, за который могут быть оштрафованы на 15 000 грн.

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