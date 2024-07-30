Военно-учетный документ с QR-кодом можно скачать на портале Дія: инструкция

Теперь военно-учетный документ можно получить на портале Дія. Эта услуга предоставляет возможность получить документ с данными из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов (Оберіг) быстро и удобно.

Документ подтягивает всю необходимую информацию из реестра, включая статус бронирования. Он также оснащен QR-кодом для проверки данных. Об этом 30 июля 2024 сообщило Министерство цифровой трансформации Украины на своем сайте.

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Раньше для предъявления или подтверждения информации нужно было иметь физический военно-учетный документ, а сейчас это можно сделать через несколько минут на портале Дія.

Для получения документа необходимо авторизироваться на портале Дія с помощью КЭП (Квалифицированной электронной подписи), выбрать услугу "Военно-учетный документ", подать заявление и проверить свои данные, а также подписать его электронной подписью. Электронный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.

Важно отметить, что документ сформируется при наличии актуальных данных о человеке в Реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Эта услуга пригодится всем гражданам, состоящим на военном учете.

Как получить военно-учетный документ в Дії, инструкция:

Авторизируйтесь на портале Дія с помощью КЭП.

Выберите сервис Военно-учетный документ.

Нажмите "Подать заявление".

Подпишите заявление электронной подписью.

Документ в течение 10 минут появится в кабинете гражданина на портале Дія.

Напомним, ранее адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК заставить пройти в военкомат.

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