Военные 225 ОШБ разгромили отряд кадыровцев ''Ахмат'' в Курской области рф и показали их документы (фото, видео)

В Курской области россияне бойцы 225 Отдельного штурмового батальона разбили часть кадыровских войск. В частности, было разбито российское подразделение "Ахмат".

В Telegram-канале 225 ОШБ показали фото документов кадыровских боевиков и отметили, что "сложно точно определить, кто из бойцов был ликвидирован (визуальная идентификация осложнена состоянием тел), а кто отступил с поля боя, но важно, чтобы люди знали их имена".

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Документы офицеров ''Ахмата''. Источник: t.me/OSHB_225

Нашивка из одежды кадыровцев. Источник: t.me/DeepStateUA

Из опубликованных документов видно, что были обезврежены два командира взвода (1 полк ДПС и 1 в/ч), 2 начальника штаба и командир роты батальона.

Ранее в сети показали несколько видео с пленными россиянами в Курской области. Из нескольких видео стало понятно, что в плен попали и бойцы чеченских подразделений, в том числе и "Ахмат".

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию россии со стороны Сумщины.

12 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских сил находится около тысячи квадратных километров территории России. В этот же день президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал ситуацию с мероприятием ВСУ в Курской области рф. В своем очередном видео-обращении глава государства подчеркнул, что украинские войска на Курщине контролируют районы, из которых российская армия наносила удары по Сумской области.

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