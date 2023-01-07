Военные объяснили, повлияет ли подрыв дамбы в Сватово на продвижение ВСУ

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что произойдет в случае подрыва российскими оккупантами дамбы на Сватовском водохранилище в Луганской области. По его словам, работа Вооруженных сил Украины будет несколько усложнена.

Впрочем, для подрыва дамбы россиянам понадобится время и подготовка. Об этом Череватый сказал в эфире телемарафона.

"Это осложнит существенное движение наших войск при необходимости проводить там определенные операции. И понятно, что определенный технологический ущерб он нанесет", – отметил он.

Спикер указал, что подрыв водохранилища – это тяжелый технологический процесс. Сейчас ему трудно сказать, готовы ли россияне к такому шагу.

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"Подрыв любого серозного сооружения требует расчета, требует определенного количества взрывчатых веществ и профессионально подготовленных специалистов. Поэтому на это нужно определенное время. Насколько россияне серьезно это пытаются сделать или делают информационные вбросы – мы будем видеть", – добавил Череватый.

Он также подчеркнул, что боевые действия на линии Сватово-Кременная в Луганской области продолжаются. По его словам, российские войска перегруппировываются и пытаются контратаковать, в частности, в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка. Впрочем, украинские военные отражают вражеские атаки и наносят потери оккупантам.

Напомним, что командир батальона "Волат", входящего в состав белорусских добровольцев полка имени Кастуся Калиновского, Ян Мельников записал обращение из Бахмута в Донецкой области. По его словам, наличие белорусов на фронте на стороне Украины показывает, что не все поддерживают власть де-факто президента Александра Лукашенко.

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