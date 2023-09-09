Военным объяснил, когда могут мобилизовать непригодных к службе мужчин

В Украине идет военное положение и мобилизация. На военную службу могут призвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Впрочем, некоторые граждане имеют статус "непригодный к военной службе". Начальник Кременчугского районного ТЦК и СП Роман Сушко в интервью изданию "Кременчугский ТелеграфЪ" объяснил, при каких условиях могут мобилизовать таких мужчин.

ТЦК не может мобилизовать лиц с инвалидностью и непригодных к службе. Впрочем, есть некоторые нюансы.

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Если такие граждане сами проявляют желание служить, то их направляют на ВЛК. Тогда комиссия решает, может ли человек нести службу.

"Если человек хочет служить, он должен написать заявление, иначе его нельзя призвать. Аналогично и с многодетными военнообязанными – призвать могут, но только если такое лицо само напишет заявление", – пояснил Сушко.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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