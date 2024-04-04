Воины 92 бригады уничтожили 689 ''законных военных целей'' оккупантов (видео)

В марте 2024 года воины из батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко поразили 689 вражеских целей.

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Как сообщили в Телеграм-канале бригады, было ликвидировано 59 единиц техники врага и 5 складов БК/МТЗ, на "концерт Кобзона" отправлено пять десятков оккупантов.

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Поражены и ликвидированы более 300 инженерных фортификационных сооружений, укрытий и позиций русских солдат.

В прошлом месте ахиллесовцы подбили 133 единицы техники врага и ранили 64 представителей оккупационной армии.

"Батальон работает на одном из самых сложных отрезков фронта – Бахмутское направление. Противник круглосуточно прибегает к ударно-штурмовым действиям и беспилотники – один из эффективных инструментов дать отпор оккупанту", – сообщил командир батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й. Ивана Сирко, депутат Киевского городского совета Юрий Федоренко.

Ранее 47 бригада "Магура" посчитала уничтоженных врагов и показала "убийственный видеоотчет".

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