'Ворота в ад': история жуткой пещеры в японской провинции Хоккайдо

В провинции Хоккайдо в Японии существует пещера, которую еще называют "ворота в ад", окутанная жуткими легендами и рассказами. С целью проверки правдивости историй в пещеру отправился японский журналист.

Об этом сообщает Sora24.

В поселке Пиппу, в округе Камикава (губернаторство Хоккайдо), проживает около 4 тысяч человек. Здесь часто останавливаются для отдыха по дороге в большой город Асахикава. И здесь есть одно из самых жутких мест Японии.

Пещерную система Ахун Ру Паро, находящаяся у подножия горы Отокояма, избегают благодаря рассказам представителей местной народности, айнов, после того, как первооткрыватели пещеры погибли при загадочных обстоятельствах.

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Журналист Сейджи Наказавафор отправился на поиски жуткой пещеры и довольно легко нашел ее: на дороге даже стоял предупредительный знак.

Информации о пещере немного, ведь айны не имеют письменности, передавая фольклор только устно.

Из поколения в поколение передается история о пожилой паре, которая заблудилась здесь. Мужчина спорил с женщиной, ведь один хотел попасть в пещеру, а другой категорически отказывался. Один из пары очень скоро скончался после пребывания в загадочном месте.

У пещеры даже стоит знак с огромной надписью "Не входить". Прибыв на место, журналист увидел, что вход в пещеру отгорожен, но можно проползти под забором: так поступают смелые "охотники за привидениями".

Автор расследования решил не рисковать и не заходил в пещеру. Обойдя гору, он хотел определить, есть ли вход в нее сквозным туннелем. Но увидел только каменную стену, что означало, что пещера ведет вниз.

Напомним, вблизи Австралии нашли акулу-демона с белыми глазами.

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