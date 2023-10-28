Восемь ежедневных привычек, сохраняющих молодость вашего сердца

Если вы хотите улучшить свое здоровье, максимальную пользу может принести особое внимание к сердцу. Прежде всего, вам нужно придерживаться здорового образа жизни, но и это не все.

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Издание Best Life со ссылкой на врачей назвало привычки, благодаря которым можно не только чувствовать себя лучше, но и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку некоторые наши действия могут спровоцировать преждевременное старение сердца.

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1. Ведите журнал артериального давления

Регулярные осмотры у врача или кардиолога могут помочь определить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет. Раннее лечение поможет предотвратить инфаркт и инсульт.

Но в перерывах между сеансами желательно контролировать АД дома с помощью прибора для измерения АД.

"Ранняя диагностика и вмешательство – лучший способ предотвратить долгосрочные негативные последствия", – объяснил сертифицированный интервенционный кардиолог из Калифорнии Чен-Хан Чен.

2. Ограничьте или исключите алкоголь

Еще один способ предотвратить преждевременное старение сердца – ограничить потребление алкоголя или полностью отказаться от него.

Современные рекомендации Американской кардиологической ассоциации заключаются в том, чтобы ограничить потребление алкоголя не более чем двумя порциями в день для мужчин или одним напитком в день для женщин.

Однако последние данные свидетельствуют о том, что употребление любого количества алкоголя повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт, – объяснил кардиолог Чен. По его мнению, любое потребление алкоголя нельзя считать "здоровым для сердца".

Особенно опасны для здоровья сердца "запои", то есть чрезмерное употребление алкоголя, связанное с повышением кровяного давления, сердечной недостаточностью и сердечными аритмиями.

3. Выберите диету, полезную для сердца

То, как вы питаетесь, также может оказать огромное влияние на здоровье вашего сердца.

Доктор медицинских наук, сертифицированный электрофизиолог сердца Стивен Танг рекомендует соблюдать средиземноморскую диету, которая, как было показано, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Выберите овощную диету в сочетании с фруктами, цельным зерном и нежирными белками, такими как курица или рыба. Ограничьте потребление насыщенных жиров и сахара", – советует он.

4. Не курите и избегайте пассивного курения

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, химические вещества в сигаретном дыме могут спровоцировать ряд сердечно-сосудистых заболеваний, вызывая отек и воспаление в клетках, выстилающих кровеносные сосуды. Это атеросклероз, ишемическая заболевание сердца, заболевания периферических артерий, аневризма аорты и т.Д.

"Не курите и держитесь как можно дальше от пассивного курения. Мы уже давно знаем, что курение, в частности химические вещества в дыме, значительно повышает риск сердечных заболеваний и инсульта", – объясняет врач Чен.

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5. Здоровый сон

Еще одна важная ежедневная привычка, которая сохранит ваше сердце здоровым, – отдавать предпочтение качественному сну. Вы можете сделать это, соблюдая регулярное время сна, сделав свою спальню прохладной, темной, тихой и благоприятной для сна, выключив электронику как минимум за час до сна и ограничить кофеин в течение дня.

"Бессонница и другие расстройства сна, такие как обструктивное апноэ во сне, могут негативно повлиять на здоровье сердца из-за многочисленных механизмов, таких как повышение активности симпатической нервной системы, нарушение регуляции активности вегетативной нервной системы и увеличение системного воспаления", – рассказал кардиолог.

6. Позаботьтесь о здоровье своих зубов

Чистка щеткой, зубной нитью и полоскание также являются важными ежедневными привычками для поддержания молодости и здоровья вашего сердца, уверяют врачи.

"Поддержка хорошего здоровья зубов и гигиены важны для сохранения здоровья сердца. Существует тесная связь между заболеваниями десен (заболеванием пародонта) и сердечными заболеваниями, такими как атеросклероз и заболевания сердечных клапанов", – пояснил врач Чен.

Кардиолог добавил, что бактерии при заболеваниях десен могут мигрировать в кровь и повышать уровень воспаления во всем теле, включая коронарные артерии. Это может привести к повышению риска инфаркта и инсульта.

7. Регулярно занимайтесь спортом

Врач Танг объяснил, что вы должны стремиться к 30 минутам сердечно-сосудистых упражнений большинство дней в неделю, чтобы сохранить ваше сердце молодым и здоровым. Это может включать любую аэробную деятельность, которая ускоряет пульс, например бег трусцой, езда на велосипеде или плавание.

"Это поможет улучшить работу вашего сердца, уменьшит стресс и снизит АД. Это также может помочь определить ранние предупредительные признаки сердечных заболеваний", – добавил он.

8. Принимайте технологии

Наконец врач Танг рекомендует сделать умные часы или фитнес-трекер частью вашего ежедневного плана здоровья сердца.

"Умные часы могут помочь следить за частотой сердечных сокращений и ритмом, режимом сна и ежедневными уровнями активности", – объясняет он. "У них есть инструменты, которые могут помочь вам достичь ваших фитнес-целей, составить график приема лекарства и облегчить медитацию или дыхательные упражнения. Эти данные можно использовать, чтобы улучшить и направить вас к здоровому для сердца образу жизни".

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