Возможно ли выйти на пенсию до достижения пенсионного возраста: ответ ПФУ

В случае увольнения работника по инициативе работодателя — например, из-за ликвидации предприятия, его реорганизации, банкротства, сокращения штата или изменения профиля деятельности — законодательство предусматривает особую защиту для приближающихся к пенсионному возрасту лиц.

Согласно Закону Украины "О занятости населения", работники, которым на момент увольнения осталось не более 1,5 лет до достижения пенсионного возраста, имеют право на досрочный выход на пенсию. Однако реализовать это право можно только при определенных условиях. Об этом пишет sud.ua.

Во-первых, в течение 30 дней после увольнения человек должен стать на учет в центре занятости. Во-вторых, в течение семи календарных дней ему не должны предложить подходящую работу. Только в этом случае можно инициировать досрочное пенсионное обеспечение.

При этом важно, чтобы у лица имелся страховой стаж, отвечающий минимальным требованиям для назначения пенсии по возрасту согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Возраст и страховой стаж подтверждаются путем обмена информацией между Пенсионным фондом и Фондом социального страхования.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, зарегистрированный безработный должен подать в службу занятости два заявления: одно — с просьбой направить ходатайство в Пенсионный фонд, другое — о прекращении его регистрации в центре занятости.

Раньше мы рассказывали, что выгоднее: пенсия по инвалидности или по возрасту.

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