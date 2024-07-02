Впервые за 12 лет венгерский премьер Орбан прибыл в Киев (видео)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев во вторник для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить вопросы венгерско-украинских отношений.

Визит Орбана, откровенного критика западной военной помощи Украине, состоялся на следующий день после того, как Венгрия начала председательствовать в Совете ЕС, отмечает Reuters.

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"Важнейшая тема переговоров - это шанс на установление мира", — сообщил агентству в ответе по электронной почте руководитель пресс-службы Орбана Берталан Хаваси, добавив, что оба лидера также обсудят венгерско-украинские двусторонние отношения.

Орбан прибыл в Киев с визитом в Украину впервые после начала войны, отмечает AFP. Венгерский премьер, единственный лидер ЕС, поддерживавший связи с россией с момента ее вторжения в Украину в 2022 году.

Это первый визит Орбана в Украину за многие годы. Он не посещал Украину ни при каденции Владимира Зеленского, ни при предыдущем президенте Петре Порошенко. В последний раз Орбан посещал Киев в 2012 году для встреч с тогдашним президентом Виктором Януковичем.

Ранее сообщалось, что Орбан требует признания всего Закарпатья "традиционно венгерским".

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