Внутриперемещенным лицам будут предоставлять новый вид субсидий: о чем идет речь

Кабинет Министров Украины вводит новый вид поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) – денежную компенсацию расходов на аренду жилья. По словам заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, программа стартует с середины января 2025 года.

О деталях новой программы рассказала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Механизм начисления субсидии будет учитывать:

рыночную стоимость аренды в конкретном населенном пункте

количество членов семьи и минимально необходимую для них жилую площадь

совокупный доход семьи

На помощь могут рассчитывать семьи ВПЛ, тратящие более 30% своего дохода на аренду жилья. Для малоимущих семей этот порог будет ниже.

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Оформление субсидии будет происходить в электронном формате через портал Пенсионного фонда, который будет автоматически собирать необходимые данные из государственных реестров.

Пилотный проект охватит девять областей с большей концентрацией переселенцев: Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Запорожскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую. Затем программу планируют распространить на всю территорию Украины.

Напомним, мы уже писали, как изменятся субсидии в Украине с 1 ноября.

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