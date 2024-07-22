ВПЛ ждут изменения в выплатах с 1 августа: что нужно знать переселенцам

Начиная с 1 августа переселенцы в Украине столкнутся с нововведениями в системе социальных выплат. ВПЛ, которые впервые обратилась за помощью, будут получать денежную помощь в течение шести месяцев. Средства будут выплачиваться одному из членов семьи, но это лишь часть изменений.

Согласно информации от Натальи Юрловой, юристки общественной организации "Донбасс SOS", ВПЛ имеют право на финансовую поддержку от государства, однако процедура выплаты этих средств до сих пор не определена. Об этом пишет издание "На пенсии".

Ежемесячная финансовая помощь для ВПЛ включает:

3000 грн. для несовершеннолетних (до 18 лет) и людей с ограниченными возможностями;

для несовершеннолетних (до 18 лет) и людей с ограниченными возможностями; 2000 грн. для взрослых.

Эта помощь предоставляется семьям, которые впервые обращаются за такой поддержкой, на полугодовой период и выплачивается одному лицу из семьи. Для некоторых категорий ВПЛ существует возможность продления выплат на следующие шесть месяцев.

Читайте также: Введение новых категорий ВПЛ: как изменится помощь от государства

На получение пособия имеют право:

ВПЛ, которые переселились с 1 января 2022 года из зон боевых действий или временно оккупированных территорий;

ВПЛ, чье жилье было уничтожено или сильно повреждено до непригодного для проживания;

дети, рожденные в ВПЛ.

Юрист отметила, что люди, которые временно не работают, должны в течение трех месяцев после назначения помощи или найти работу, или зарегистрироваться в центре занятости. В противном случае выплаты будут прекращены.

Отсутствие четкого срока пребывания на учете в центре занятости создает проблемы. Известны случаи, когда выплаты прекращали через 2-3 месяца пребывания на учете, что является неправомерным и может быть обжаловано.

Чтобы получить помощь, можно обратиться воспользоваться:

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

органы социальной защиты населения;

уполномоченному лицу местного совета;

через мобильное приложение "Дія".

Помощь не предоставляется в случаях, если в течение трех месяцев после обращения или во время получения помощи члены семьи:

приобрели транспортное средство, возраст которого менее 5 лет;

оплатили услуги или приобрели имущество на сумму более 100 тыс. грн.;

имеют депозит или облигации на сумму более 100 тыс. грн.;

владеют жильем, не входящим в перечень, с площадью не менее 13,65 м² на одного члена семьи;

приобрели жилье за государственные компенсационные средства;

находятся на полном государственном содержании;

зарегистрировали место жительства в разрушенном или поврежденном жилище (исключение составляет регистрация детей);

отбывают наказание в местах лишения свободы;

осуждены или объявлены в розыск за преступления против национальной безопасности.

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторым из ВПЛ угрожают суды.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!