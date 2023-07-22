'Враг взял определенную паузу': Гуменюк рассказала о тактике оккупантов

Российские военные взяли определенную паузу для сбора информации. В настоящее время наблюдается повышенная активность разведывательных беспилотников.

Об этом сообщила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"Сейчас наблюдаем повышенную активность разведывательных беспилотников. Это говорит о том, что враг взял определенную паузу для сбора информации. Но даже эта пауза была заполнена звуками "Shahed" в нашей зоне ответственности", – сказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, враг собирает информацию, касающуюся портовой инфраструктуры. В частности, в акватории Черного моря в направлении побережья наблюдается активность врага.

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В настоящее время уменьшилась интенсивность вражеских обстрелов. Гуменюк считает, что это стало возможным благодаря эффективной работе украинских бойцов, продолжающих уничтожать вражеские склады боеприпасов.

"В частности, колеблется до 30 за день и за ночь. Суммарно за сутки не перекатывает за полсотни. Когда они достигали 90+, это было гораздо интенсивнее", – объяснила она.

Она добавила, что этой ночью, 22 июля, Силы обороны отработали по враждебным целям, направленным в центр Украины через Николаевскую область. Волна "Shahed" была направлена на разведку реагирования сил противовоздушной обороны. Поэтому над Николаевщиной и Кировоградщиной было уничтожено три вражеских дрона, тогда как над Днепропетровщиной уничтожено еще два.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ продвигается медленно. По его словам, основополагающий вопрос в цене победы. Также он рассказал, почему начало контрнаступления было перенесено.

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