Все время были как на ладони: на картине Ван Гога обнаружили две ''скрытые детали'' (фото)

Китайские ученые обнаружили, что знаменитые вихри на картине Винсента Ван Гога "Звездная ночь" соответствуют двум математическим моделям турбулентности. Это открытие свидетельствует, что художник может быть интуитивно или сознательно передал в своих работах сложные физические явления.

Исследователи проанализировали цифровую копию картины, изучая структуру и масштаб вихрей. Используя математические модели, они установили, что вихри на холсте соответствуют как закону Колмогорова, описывающему турбулентность больших масштабов, так и закону Бетчелора, описывающему турбулентность малых масштабов, сообщает издание NPR.

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Van Gogh's The Starry Night. Источник: John Wronn/AP/Museum of Modern Art

Это довольно неожиданный результат, поскольку обычно природные явления подчиняются только одной из этих моделей.

Ученые измерили относительный масштаб и расстояние между подвижными мазками в «Звездной ночи» вместе с отражением света на картине. Источник: Xiamen University/PA

Ученые измерили относительный масштаб и расстояние между подвижными мазками в «Звездной ночи» вместе с отражением света на картине. Источник: Xiamen University/PA

Как художнику удалось точно отразить физические процессы? Ученые предполагают, что Ван Гог мог долго наблюдать за движением облаков и воздушных потоков, что позволило ему понять интуитивно закономерности турбулентности. Кроме того, немаловажную роль сыграла техника живописи художника: размер и расположение мазков краски оказались ключевыми для передачи сложных структур вихрей.

Это открытие имеет немаловажное значение не только для искусствоведения, но и для физики. Оно свидетельствует, что искусство и наука тесновато соединены, а живописцы могут быть чувствительными наблюдателями природных явлений. Кроме того, это исследование открывает новые возможности для изучения турбулентности посредством анализа произведений искусства.

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