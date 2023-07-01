Вскоре украинцы смогут наблюдать Суперлуние: Как увидеть необычное явление

В июле украинцы смогут наблюдать за необычным феноменом – полной Луной. Это время, когда Луна приближается к Земле. Во время суперполнолуния, Луна становится около на 7% больше и на 16% ярче, чем обычная полная Луна.

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Суперлуние ожидается 3 июля 2023 в 13:41 по киевскому времени. Он будет виден всю ночь. Можно использовать небольшой телескоп или бинокль, чтобы подробнее рассмотреть кратеры Луны, или просто наслаждаться наблюдением. Рекомендуется выехать за город, чтобы почувствовать всю изысканность Луны, подальше от городского освещения.

Видео дня

Если вы хотите запечатлеть это замечательное явление на фото или видео, можно воспользоваться специальными приложениями для съемки.

Следует отметить, что Суперлуние не оказывает прямого влияния на здоровье людей и не оказывает наводнений, землетрясений, извержений вулканов или цунами. Он лишь приводит к незначительным прибавкам приливов, на несколько сантиметров выше, чем во время обычных полных месяцев. Если погода на побережье неблагоприятная, высокие приливы не будут заметны или значительны.

Полнолуние – это время, когда мы чувствуем возросшую энергию, поэтому есть возможность направить ее на положительные дела. Этот период может быть благоприятен для развития творческих способностей и внимательного прислушивания к своим желаниям и потребностям.

Вечерние часы можно провести в кругу семьи, вместе готовить ужин, просматривать легкий фильм или играть в настольные игры. Для пар это время может быть отличным для проведения романтического вечера, совместного ужина и приятного общения. Это поможет избежать конфликтов и ссор, а также можно обрадовать друг друга маленькими подарками.

Также полнолуние можно использовать для занятий благотворительностью и оказания помощи другим людям. Хорошо будут потрачены часы на работу с растениями, которые могут происходить как дома, так и в саду.

Раньше мы писали о том, почему нельзя, чтобы свет Луны падал на спящего человека.

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