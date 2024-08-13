ВСУ отплатили кадыровцу за издевательства над украинским котиком: момент мести на видео

Войска чеченского диктатора Рамзана Кадырова, похоже, наконец-то нашли "достойного" противника, чтобы восстановить свою "честь" после бегства от ВСУ на Курщине.

Соответствующим видео поделились в соцсетях военнослужащие Сил обороны.

На кадрах можно увидеть одного из так называемых TikTok-бойцов, настолько разозлившихся из-за унижения подразделения "Ахмат", что, встретив котика на своем пути, начал избивать его ногами. Видимо, кафир решил самоутвердиться за счет несчастного животного, выплеснув на него всю свою ярость.

Однако он не учел, что при украинском котике найдутся те, кто его защитит.

ВСУ проследили маршрут кадыровца, обнаружили его тайник и нанесли по нему удар с помощью FPV-дрона.

Ранее мы рассказывали, что под Бахмутом пограничники ликвидировали вражескую пушку "Рапира" и пункт управления БПЛА кафиров.

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