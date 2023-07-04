ВСУ предупредили о возможных провокациях на ЗАЭС: оккупанты готовят подрыв

Вооруженные силы Украины предупредили, что оккупанты планируют в ближайшее время провести провокации на Запорожской АЭС. В частности, на кровлях двух энергоблоков разместили похожие на взрывчатку предметы.

"Вооруженные Силы Украины официально сообщают о возможной подготовке в ближайшее время провокации на территории Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими террористами с 4 марта 2022 года", – сообщили на странице Генштаба ВСУ в Facebook

Отмечается, что на наружной кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, подобные взрывным устройствам.

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По данным военных, взрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом также сообщают российские СМИ и телеграмм-каналы.

"Вооруженные Силы Украины не нарушают нормы международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях. Никакая провокация врага не пройдет", – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, в Запорожье начинаются учения на случай аварии на ЗАЭС.

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