ВСУ уничтожили российский Ка-52 'Аллигатор' на Донбассе

25 июля украинские бойцы из 38 отдельной бригады морской пехоты приземлили российский Ка-52 "Аллигатор". Это произошло на Донбассе.

Об этом сообщил волонтер Роман Синицын в Twitter. Он отметил, что никто из экипажа не выжил.

"Доброе утро от 38 бригады морской пехоты. Только что приземлили очередной аналогов Ка-52 на Донбассе", – сказал Роман Синицын.

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В свою очередь в пресс-службе 38 отдельной бригады морской пехоты в Facebook подтвердили эту информацию.

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Утро морпехов начинается не с кофе. Сегодня в 7:43 расчетом ПЗРК нашей бригады был уничтожен вражеский Ка-52. Слава морской пехоте Украины! – говорилось в сообщении.

Отметим, что стоимость одного Ка-52 составляет около 16 миллионов долларов.

Напомним, недалеко от Бахмута в Донецкой области воины 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ выследили из дрона вооружения врага и уничтожили его. В частности, 45-я бригада взорвала российскую гаубицу Д-20.

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