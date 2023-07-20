Вы могли этого не знать: Зачем нужна петелька сзади на обуви

На обуви, в частности, на кроссовках и других закрытых моделях, часто можно заметить небольшую петельку сзади. Этот элемент не предназначен для украшения или удовольствия дизайнерских капризов. На самом деле он имеет несколько практических назначений, которые делают ношение обуви более удобной и более функциональной.

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Во-первых, петелька предназначена для облегчения процесса обувания и раздевания. Она позволяет обойтись без специальной ложки. Благодаря петельке, обувь можно быстро и легко надеть, просто потянув за нее, вместо того чтобы тянуть задник.

Особенно это становится важным в дождливую или снежную погоду, когда подошвы могут стать мокрыми и грязными. Благодаря петелькам, обувь можно удобно заправить штаны внутрь, что предотвращает контакт брюк с влагой и грязью во время ходьбы.

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Также, по возвращении домой в слякоть погоду, можно удобно нести обувь, держа ее за петельки, чтобы руки остались чистыми.

Другая полезная функция петелек заключается в их помощи при стирке спортивной обуви в стиральной машине. Чтобы избежать того, чтобы обувь перемещалась по барабану или забивалась среди прочих вещей, можно протянуть шнурки через петли и связать пару вместе. Когда придет время сушить, обувь, связанную шнурками, можно удобно повесить на бельевую веревку или на планку сушилки.

Кроме того, петелька на задней части обуви также может быть полезна для того, чтобы крепче зашнуровать кроссовки или другую обувь, если она чуть-чуть не подошла по размеру. Завязав шнурки через петли, можно дополнительно обеспечить комфортную посадку обуви на ноге.

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