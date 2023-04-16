Выгладить паром: 4 гениальных лайфхака, которые заменят утюг

Чтобы ваша одежда выглядела опрятно, ее нужно постирать и погладить. Но что делать, если нет возможности воспользоваться утюгом? К счастью, есть альтернативные способы, которые помогут разгладить вашу одежду. Вот четыре эффективных лайфхака, о которых пишет издание Mirror, из которых один трюк займет всего 10 минут.

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Добавьте лед во время сушки. Чтобы использовать этот трюк, вам понадобится несколько кубиков льда и сушильная машина. Просто положите несколько кубиков льда вместе с одеждой в сушильную машину. В результате тепла, выделяемого сушилкой, лед растает, образуя пар. Это сделает вашу сушилку самодельным отпаривателем, благодаря чему складки на вашей одежде разгладятся. Этот трюк занимает всего 10 минут, но лучше использовать его с рубашками, поскольку с более плотными материалами, такими как джинсы, он может не работать столь эффективно; Развесьте вещи в ванной во время приема душа. Пара, наполняющая комнату во время душа, может помочь разгладить вашу одежду без лишних усилий; Используйте фен вместо утюга. Если в вашем гостиничном номере нет утюга, вы можете воспользоваться феном, чтобы исправить помятые вещи из вашего чемодана; Используйте пульверизатор с водой. Залейте воду в пульверизатор и по желанию добавьте несколько капель кондиционера для белья. Повесьте помятый предмет и сбрызгайте его с расстояния около 30 см. Складки исчезнут, как только вещь высохнет.

Раньше мы писали об одном простом способе очистить утюг за 15 минут.

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