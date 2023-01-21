Выплаты военным после увольнения со службы: на что можна рассчитывать

Военнослужащие в Украине получат определенные выплаты даже после увольнения со службы. Во время военного положения сделать это можно по соответствующим основаниям согласно закону.

О юридических аспектах по выплатам сообщает издание "АрмияИнформ". Согласно статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", такими основаниями для увольнения являются:

Предельный возраст. При достижении предельного возраста пребывания на военной службе (во время особого периода рядовые, сержанты, старшины, от лейтенанта до полковника — до 60 лет, генералы — до 65 лет).

Неудовлетворительное состояние здоровья. На основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета.

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Лишение или ограничение свободы, лишение воинского звания. В связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда.

Семейные обстоятельства и другие уважительные причины. Если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу:

- в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

— в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми болезнями;

- в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом, ребенком, родителями);

— в связи с наличием у супруги (супруга, родителей) инвалидности I либо II группы;

- в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

- в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I или II группы;

- военнослужащие женщины - в связи с беременностью;

— военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

— один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) младше 18 лет;

— военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

— пребывание на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.

Во время увольнения со службы военнослужащий имеет право на получение следующих выплат:

денежного довольствия;

денежной компенсации стоимости за неполученное вещное имущество;

единовременной денежной помощи мобилизованным;

денежной компенсации за неиспользованный ежегодный и дополнительные отпуска;

единовременную денежную помощь;

денежную помощь для оздоровления;

материальную помощь в решении социально-бытовых вопросов.

Кому выплачивается денежное довольствие

Оно выплачивается согласно "Порядку выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", утвержденного Приказом Министерства обороны Украины от 07 июня 2018 года № 260:

военнослужащим (кроме военнослужащих срочной воинской службы) - в размере денежного довольствия, предусмотренного для занимаемой должности со дня получения воинской частью приказа или письменного уведомления об увольнении до дня исключения приказом из списков личного состава включительно, но не более чем до дня сдачи дел и должности ( в пределах установленных Министром обороны Украины сроков) или до дня окончания ежегодного отпуска, предоставляемого после сдачи дел и должности;

военнослужащим срочной военной службы, курсантам военных учебных заведений (кроме курсантов из числа лиц рядового, сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту) — в размере денежного довольствия за весь месяц, в котором они уволены, кроме курсантской должностной надбавки;

военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), находящимися в день освобождения от военной службы в распоряжении или освобожденные от должностей, — со дня получения воинской частью приказа или письменного уведомления об увольнении до дня исключения приказом из списков личного состава включительно, но не более чем за 5 дней (без учета времени сдачи дел и должности в случае временного исполнения обязанностей по вакантной должности);

военнослужащим (кроме военнослужащих срочной воинской службы), лишенным воинского звания по приговору суда, - ко дню, указанному в приговоре суда о начале срока отбывания наказания, включительно;

военнослужащим (кроме военнослужащих срочной воинской службы), лишенным воинского звания в порядке дисциплинарного взыскания, - до дня подписания соответствующего приказа о лишении воинского звания, а если законодательством установлены сроки сдачи должности, - до дня исключения из списков личного состава включительно, но не более чем до дня сдачи дел и должности (в пределах установленных Министром обороны Украины сроков).

При этом со дня подписания приказа о лишении воинского звания осуществляется выплата только должностного оклада и надбавки за выслугу лет, но не более установленного действующим законодательством срока сдачи должности.

Военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), которые увольняются с военной службы в связи с окончанием срока контракта, денежное обеспечение выплачивается до дня исключения приказом из списков личного состава включительно, но не более чем до дня истечения срока контракта.

Отмечается, что сумма выплаты зависит от должностного оклада, оклада по воинскому званию и ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия.

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