Взрыв на Солнце ''монстр Х'' привел к появлению сверхмощных магнитных бурь: сколько будут продолжаться удары

Магнитная буря, которая началась 3 октября, усилилась сразу до семи баллов и представляет опасность для метеочувствительных людей и имеющих хронические заболевания. Это одно из самых сильных геомагнитных возмущений за последние месяцы.

Согласно прогнозу сервиса Meteoagent, с 4 по 6 октября наблюдается магнитная буря силой в семь. С 7 по 9 октября наступит период затишья.

Магнитные бури, расписание на неделю. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Что такое магнитные бури, и почему они возникают?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью. Выбросы корональной массы от Солнца взаимодействуют с магнитосферой нашей планеты, что приводит к разным явлениям, от красивых полярных сияний до нарушений в работе систем связи и энергоснабжения.

Как долго будут продолжаться магнитные бури?

Продолжительность магнитных бурь может варьироваться от нескольких часов до нескольких дней. По предварительным прогнозам, нынешняя магнитная буря может продолжаться еще четыре дня. Однако точный прогноз продолжительности геомагнитных возмущений является сложной задачей, поскольку солнечная активность достаточно непредсказуема.

Какое влияние магнитные бури оказывают на здоровье людей?

Многие люди испытывают влияние магнитных бурь на свое самочувствие. Наиболее частые симптомы включают головную боль, головокружение, повышенное артериальное давление, бессонницу, повышенную тревожность и общую слабость. Особенно чувствительны к магнитным бурям люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нервной системы и те, кто страдает мигренью.

Как защититься от отрицательного воздействия магнитных бурь?

Хотя полностью избежать воздействия магнитных бурь невозможно, есть несколько рекомендаций, которые помогут уменьшить дискомфорт:

Соблюдайте правильное питание, выделяйте достаточно времени для сна, занимайтесь физическими упражнениями и избегайте стресса. Попытайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы стабилизировать свои биологические часы. Курение и употребление алкоголя могут усилить негативное влияние магнитных бурь на организм. Регулярно посещайте врача и контролируйте свои хронические заболевания

Если вы испытываете значительное ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обязательно обратитесь к врачу.

Напомним, мы писали, что учёные выяснили, как масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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