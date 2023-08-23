Взрывы раздались в Крыму: на мысе Тарханкут поражена РЛС окупантов ''Подлет'' (фото)

23 августа в Крыму раздалось несколько мощных взрывов. Отмечалось, что их слышали жители населенных пунктов у мыса Тарханкут.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Телеграм-канале, что в Крыму поражен береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) "Бастион", который является одним из носителей ракеты "Оникс" – ими россияне наносят удары по Украине.

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"Также повреждены радиолокационные станции. Всего было 7 взрывов", – добавил он.

Впоследствии появилась информация, что на мысе Тарханкут была взорвана радиолокационная станция 48Я6-К1 "Подлит".

Он предназначен для выявления воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной обстановке. Такие станции выдают цели для российских ЗРК.

Напомним, 23 августа ночью Москву атаковали беспилотники. Есть попадание в комплекс "Москва-Сити".

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