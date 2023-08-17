Яблочный Спас: история праздника, традиции, приметы и что нельзя делать 19 августа

19 августа христиане будут отмечать Преображение Господне, прозванное в народе Яблочным Спасом. Верующие в этот день посещают храмы, принося с собой яблоки, чтобы освятить плоды.

Преображение Господнего – праздник, приуроченный к событиям, произошедшим на горе Фавор. Считается, что незадолго до крестных страданий Иисус Христос сошел на нее вместе со своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном для молитвы.

От усталости апостолы уснули, а когда очнулись, увидели, что Спаситель превратился: его лицо и одежда засияли. Тогда его ученики увидели человеческое и божественное начало, соединившееся во Христе.

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Издавна в этот день верующие несут в храмы для освящения плоды нового урожая, преимущественно яблоки, поскольку именно они созревали к празднику. Считается, что освященные в этот день яблоки приобретают целебные свойства. Их едят сами и потчуют своих родных и близких.

Традиции и запреты 19 августа:

Яблочный Спас можно употреблять яблоки только после того, как плоды освятили. Иначе считается, что человек совершил грех. Также перед тем, как съесть первое за день яблоко, некоторые загадывают желания.

В Яблочный Спас не стоит заниматься уборкой, стиркой и тяжелым физическим трудом. Исключение составляет сбор урожая яблок и приготовление блюд.

Заведено на Второй Спас посещать родителей, которым обязательно нужно испечь яблочный пирог.

Запрещено ссориться, злословить, распускать руки – нарушителей ждет безденежье и болезни.

Также запрещены языческие обряды и гадания – иначе стоит ждать болезни и неприятности.

На Второй спас не заключали браки, не венчались, чтобы семья не развалилась.

В этот день запрещено трогать любых насекомых, даже комаров – плохой знак.

Яблочный Спас, народные приметы

По тому, какая погода выдавалась на Яблочный Спас, судили о 14 октября – в это время отмечают праздник Покрова. Наши предки заметили, если в этот день ожидается дождь, то зима будет холодной. Если на улице было жарко, а о дожде и думать не приходилось, зима окажется суровой.

19 августа именины отмечают: Агапий, Тимофей, Андрей, Фекла, Феофан.

Предлагаем узнать, каким продуктам не место в корзине для освящения на Второй Спас.

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