Юрий Великий высмеял спикера Минобороны РФ на фоне карты сокровищ в новой забавной пародии (видео)

Украинский юморист студии "Квартал 95" высмеял российского пресс-секретаря Минобороны РФ Игоря Конашенкова с его абсурдными заявлениями об успехах российской армии на фронте в Украине. Вспомнил актер и о прилете в ПТУ в Макеевке Донецкой области, где было ликвидировано немало мобилизованных россиян.

Видео появилось на YouTube-канале Юрия Великого. Ролик собрал поддержку среди пользователей сети.

"Пародия на очередные фейки Министерства оговора РФ. На этот раз пресловутая Операция "ВОЗМЕЗДИЕ". Вот что-что, а отплатить они умеют", – говорится в описании к юмористической пародии.

Юрий Великий в роли Конашенкова выступает на фоне карты сокровищ и не очень унывает, что для эфира другой карты не нашлось. Рассказ начинает с оперативного сведения о событиях, произошедших в ночь с 31 декабря на 1 января. В частности, состоялось тщательно спланированное наступление Нового года, которое, по словам российских разведчиков, наступило одновременно по всем направлениям.

Видео дня

"Особенно жарко год начался в столовой одного из Макеевских ПТУ, где совсем незначительное количество наших военнослужащих, скажем так, отравились плохо приготовленной ракетой HIMARS. У всех пострадавших наблюдались одни и те же симптомы: отсутствие пульса и конечностей, ломота в суставах и изжога по всему телу, а также категорическое нежелание приходить в сознание", – сказал спикер Минобороны РФ и дальше начал рассказывать о супероперации "Возмездие".

Так, российская разведка выяснила, что якобы в Краматорске в общежитии №28 расположено около 700 украинских военных, а в общежитии №47 – более 600 украинских военнослужащих.

"В результате попадания высокоточной ракеты по асфальту рядом с каким-нибудь заброшенным зданием, в двух общежитиях было ликвидировано более 600 украинских военнослужащих. Среди них один генерал-вахтер и лейтенант-костилянша", – сказал Конашенков и продолжил, что эти цифры не соответствуют действительности, потому что убитых было гораздо больше. Потому что 600 человек – это только в одной комнате, где спали на одной кровати.

Ранее Юрий Великий показал новую смешную пародию на российского диктатора Владимира Путина и его звонки детям. "Фюрер" договорился о стратегических поставках огурцов и других овощей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!