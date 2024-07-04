Юрист рассказала, кто имеет право вручать повестки: полный перечень

В Украине расширился круг лиц, наделенных правом вручать повестки. Их можно разделить на тех, кто может вручать повестки в общественных местах и тех, кто будет выдавать их по месту жительства или работы.

Кто кроме представителей ТЦК сейчас имеет право вручать повестки, в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись.

В общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия, повестки вручают:

представители ТЦК и СП – границ административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК и СП по наличию удостоверения;

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций);

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов.

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В то же время по месту жительства – в многоквартирных домах – руководитель учреждения (организации) или физическое лицо – предприниматель, оказывающий услуги по управлению многоквартирными домами, или председатель правления ОСМД и группы оповещения.

Повестки также могут вручить по месту работы, обучение – представители предприятий, учреждений, организаций, учебного заведения – на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей) (директор, работник отдела кадров в случае его определения таковой) лицом приказом директора).

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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