Юристка объяснила, можно ли отказаться от мобилизации из-за религиозных верований

В Украине существует множество религиозных течений, некоторые из них запрещают брать оружие в руки. Однако может ли это служить причиной отказа от мобилизации.

Младшая юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Диана Скумадчук объяснила, может ли военнообязанный отказаться из-за религии. Об этом она рассказала РБК-Украина.

Согласно Конституции Украины, граждане, имеющие религиозные убеждения, могут выполнять свои обязанности по защите Родины путем несения невоенной альтернативной службы. Формально такие граждане находятся в составе Вооруженных сил Украины, однако участвовать в боевых действиях они не должны.

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Таким образом, гражданин имеет право отказаться от прохождения военной службы по религиозным убеждениям. Однако для этого нужно доказать:

принадлежность к действующим религиозным организациям в Украине, вероучение которых прямо запрещает своим последователям брать в руки любые виды оружия;

искренность своего верования с последовательными действиями и доказательствами (например, хождение в церковь на протяжении нескольких лет, постоянные пожертвования для церкви и т.п.).

"Если данные факты гражданин докажет на практике в суде, он сможет избежать уголовной ответственности за уклонение от мобилизации по статье 336 Уголовного кодекса Украины", – пояснила юрист.

Среди религиозных учений, прямо запрещающих своим последователям брать в руки любые виды оружия:

адвентисты-реформисты и адвентисты седьмого дня;

евангельские христиане и евангельские христиане-баптисты;

мученики и свидетели Иеговы;

харизматические христианские церкви и церкви, приравненные к ним по зарегистрированным уставам;

христиане веры евангельской и церкви, приравненные к ним по зарегистрированным уставам;

общество Сознания Кришны.

Напомним, ранее Стефанчук объяснил, будут ли в Украине мобилизовывать 18-летних.

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