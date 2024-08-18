Юристы объяснили, что делать, если в реестрах не обновились данные ВЛК

Украинцы сообщают о ситуации, когда военно-врачебная комиссия признает мужчину непригодным к службе, однако в реестре указано, что он состоит на учете. В таком случае лицо может вызвать или доставить в ближайший ТЦК.

Об этом рассказала офицер сектора мобилизационно оборонной работы Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Лариса Козак. Даже если QR-код на военно-учетном документе подтянут, но, например, нет информации о прохождении медицинской комиссии, это может стать причиной доставки в ТЦК, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что прохождение военно-врачебной комиссии является важным этапом, и если его миновать, это может привести к административному взысканию. Даже если лицо не посещало ТЦК лично, но обновило данные через приложение "Резерв+" и получило военно-учетный документ с QR-кодом, отсутствие документов от ВЛК или других необходимых данных может стать основанием для его остановки, проверки и возможной доставки в ТЦК.

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Если в реестре до сих пор указано, что мужчина, признанный ВЛК непригодным, военнообязан и состоит на учете, необходимо принять определенные меры для исправления этого несоответствия. Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко отметил, что сначала следует проверить, не является ли это ошибкой приложения "Резерв+".

В некоторых случаях проблему можно решить через обращение в службу поддержки приложения и обновление своего статуса. Однако часто это не приносит желаемого результата.

"Если ситуацию не удалось решить дистанционно, необходимо явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для исправления ошибки. Возможно, нужно будет обновить свои данные, подать соответствующее заявление с просьбой исключить из учета или пройти повторный осмотр в ВЛК, если непригодность была определена по старому законодательству, которое сейчас не действует", – указал Гончаренко.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях военнообязанным нужно идти в ТЦК.

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