За прошедшую неделю ВСУ освободили на юге 17 кв.км территорий и продвинулись до 2 км на Бахмутском направлении – Маляр.

ВСУ во время наступления на Бахмутском направлении за прошедшую неделю продвинулись до 2 км. С начала наступления украинская армия освободила на юге 130 кв.км территорий, а за неделю – 17 кв.км.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"За неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 кв.км", - сказала Маляр.

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Бахмутское направление

Минобороны сообщает о значительном успехе на Бахмутском направлении. В конце недели ВСУ удалось продвинуться от 1 до 2 км.

"Наши войска на востоке в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клещиевки и Курдюмовки. На каждом направлении продвижения от 1 до 2 км", - заявила Маляр и добавила, что войска закрепляются на достижении рубежах.

Напомним, контрнаступление ВСУ уже началось на определенных участках.

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