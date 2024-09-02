Забирать или оставить: что ждет ваши сбережения в украинских банках

Украинские банки смогли накопить достаточно средств, несмотря на войну, которая продолжается. Поэтому они имеют резервы для возврата депозитов. Так что, если вы решите положить деньги в банк, они будут в безопасности.

Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, пишет OBOZ.UA. Также он отметил, что:

по данным Фонда гарантирования, общая сумма средств населения и физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в банках составляет примерно 1,2 миллиарда гривен.

В то же время банки держат в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ) эквивалент 726,45 миллиарда гривен.

Согласно аналитику, банки держат 361,22 млрд грн в депозитных сертификатах Национального банка на условиях overnight (по состоянию на 21 августа). Кроме того, в трехмесячных депозитных сертификатах, размещенных на тендерах, находится еще 156,24 млрд грн.

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"Итак, ОВГЗ и депозитные сертификаты уже перекрывают средства физических лиц, которые на счетах банков. Подчеркиваю, это все средства физлиц – и срочные, и на текущих счетах... Запас в банковской системе средств на то, чтобы отдать депозиты, – он есть. Поэтому забирать деньги из банков из-за страха, что их могут не вернуть, не нужно", – отметил аналитик.

В чем выгода в продолжении денег в банке

Он также отметил, что банки действительно уменьшили процентные ставки по депозитам. Однако официальный уровень инфляции за 2023 год составил 5,1%. Это означает, что те, кто просто держал деньги дома, потеряли минимум 5% покупательной способности своих сбережений.

"Если смотреть на ситуацию по валюте, то я хочу напомнить, что та же инфляция есть и в Соединенных Штатах, и в еврозоне. И если вы держите средства (инвалюту. – ред.) под матрасом, вы не имеете возможности как-то компенсировать себе это снижение покупательной возможности", – напомнил Козырев.

Он подчеркнул, что значительное количество населения использует вариант положить средства на депозиты в банках. Как отметил эксперт, средства следует хранить в банках, где есть возможность их приумножать.

Напомним, ранее UAportal писал, что в Украине ограничат переводы с банковских карт.

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