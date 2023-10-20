Зачем класть губки для посуды в горшки с комнатными растениями: полезный лайфхак

Оказывается, что обычные губки для мытья посуды могут быть полезны не только в кухне. Некоторые цветоводы находят в них применение для создания своего рода "автоматического полива" для своих растений.

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Трюк с губками может быть весьма полезным, особенно тогда, когда вам нужно временно оставить своих "зеленых друзей" без присмотра. Даже при том, что существуют растения, которые выдерживают засушливую среду, большинство комнатных растений нуждаются в регулярном поливе, пишет сайт "Белновости".

Итак, если вы собираетесь уехать и нет никого, кто мог бы заботиться о ваших растениях, попробуйте этот простой способ с губками для мытья посуды.

Суть его состоит в следующем: сначала хорошо увлажните губки в воде, а затем поместите их в горшки рядом с вашими цветами. Возможно, лучше использовать несколько губок рядом с каждым цветочным горшком.

Смоченные губки будут медленно отдавать влагу в почву, поддерживая оптимальные условия роста растений. Конечно, этот метод нельзя рассматривать как полноценную замену регулярного полива, но может помочь снизить риск высыхания почвы и стресса для ваших растений.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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