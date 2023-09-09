Зачем опытные садоводы советуют втыкать спички в горшки с комнатными растениями

Комнатные растения всегда дарят особую атмосферу и уют в вашем доме. Но уход за ними может быть вызовом, иногда обычные средства ухода не всегда помогают.

Здесь на помощь приходят лайфхаки, и одним из интересных решений является использование спичек для спасения ваших растений, пишет УНИАН.

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В спичечных головках содержится сера, которая может поддерживать жизнедеятельность растений и защищать их от паразитов и бактерий. Кроме того, сера является отличным удобрением для цветов, поэтому этот метод действует комплексно.

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Особенно во время межсезонного перехода растения могут стать жертвами паразитов, которые пассивно находились в почве в течение зимы. Это может привести к повреждению корней или луковиц растений.

Чтобы избавиться от этих опасных вредителей, вам нужно вонзить спички в почву возле комнатных растений. Процедура эта очень проста – просто вставьте 10-15 спичек головками вниз в грунт. Через три дня проверьте, остается ли сера на головках. Если сера исчезла, повторите процедуру. Продолжайте вставлять спички до тех пор, пока вы не заметите, что сера больше не исчезает.

Мошки могут быть особенно надоедливыми вредителями для комнатных растений, особенно во время их пышного цветения. Они быстро размножаются и могут нанести значительный ущерб вашим растениям. Если вы ищете способ избавиться от мошек, попробуйте этот метод: воткните 10 спичек с серой головкой вниз в почву после полива комнатного растения. Повторите эту процедуру через 2-3 дня и вы заметите, как сера помогает уничтожить мошек и их личинки. Эффект будет виден практически сразу.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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