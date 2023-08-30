Зачем в раствор для мытья окон добавлять крахмал: советы хозяек

С приходом осенних дней и меньшего количества природного света важно поддерживать яркость и теплоту в своем жилище. Знали ли вы, что чистые стекла могут значительно улучшить освещение дома?

Издание Pixel поделилось секретом, как избавиться от разводов на окнах и сделать их сияющими, используя обычный крахмал.

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Для того чтобы солнечным лучам ничего не мешало попасть внутрь, следует позаботиться о должной чистоте поверхности окон. Это поможет избежать тусклого освещения в вашем помещении. Важно избавиться от разводов и следов от мытья окон.

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Вместо дорогих средств для чистки окон, часто покидающих разводы, хозяйкам советуют использовать эффективную и доступную альтернативу – крахмал. Этот продукт отлично справляется с удалением грязи, которая пристает к стеклу. Для достижения наилучшего результата следует действовать по простой инструкции:

Растворите столовую ложку крахмала в одном литре теплой воды. Используйте раствор для мытья окон, нанося его на стекло и растирая мягкой тряпкой.

В завершение процедуры, пройдитесь по окнам микрофибровой тряпкой, смоченной в чистой воде. Это поможет избавиться от бликов и остатков влаги. После этого вы получите чистые и сияющие окна.

Напомним, мы рассказали, как вымыть окна с помощью народного средства.

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