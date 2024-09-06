Задание для опытных водителей: какой автомобиль не нарушит ПДД при проезде перекрестка

В Украине правила дорожного движения четко определяют движение авто перекрестком. По ПДД, водители должны ориентироваться на светофоры, дорожные знаки или если следовать правилам очередности движения.

Правила проезда перекрестков в Украине могут показаться сложными, особенно, когда на дороге возникают нестандартные ситуации. Однако понимание основных правил поможет избежать аварийных ситуаций.

Предлагаем вам небольшой тест на внимательность. Посмотрите на изображение и ответьте на вопрос: кто из водителей должен проехать перекресток первым?

Правила проезда на перекрестке. Источник: tiktok.com/auto_pdr.ua

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Ответ: Согласно Правилам дорожного движения Украины, на нерегулируемых перекрестках равнозначных дорог водитель должен пропустить приближающееся транспортное средство. Итак, в нашем случае водитель зеленого автомобиля должен остановиться и пропустить водителя белого автомобиля.

Правила проезда на перекрестке. Источник: tiktok.com/auto_pdr.ua

При выполнении маневра разворота водитель белого автомобиля должен быть особенно внимательным. Поскольку приближается зеленый автомобиль справа, водитель белого должен завершить разворот только после того, как зеленый автомобиль полностью проедет перекресток. То есть первым проедет зеленый автомобиль.

Правила проезда на перекрестке. Источник: tiktok.com/auto_pdr.ua

Соблюдение правил позволяет избежать аварийных ситуаций. Правильное определение очередности проезда позволяет избежать пробок и облегчает движение на дороге.

Помните: перед выполнением любого маневра всегда убедитесь в безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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