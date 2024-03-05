Законопроект о мобилизации: в Раде рассказали о работе над правками

Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз прокомментировала работу над правительственным законопроектом о мобилизации. По ее словам, на этой неделе комитет приступит к рассмотрению по правкам, разбитым по направлениям.

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В то же время, она указала, что никакой правки еще не было рассмотрено. Об этом Фриз рассказала в комментарии Суспільному.

На прошлой неделе комитет определил 16 направлений изменения. Она добавила, что ключевые изменения будут определяться сессионным залом, потому что там могут поставить правку на подтверждение или на учет.

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Что касается направлений, то, по словам Фриза, комитет уже не поддержал как обязанность:

введение электронного кабинета для всех без исключения 18-60-летних военнообязанных резервистов и призывников;

блокирование счетов и ограничение выезда за границу;

электронные повестки.

Также тщательно был рассмотрен вопрос о лицах с инвалидностью 1,2,3 группы. Что касается аспирантов, то, по словам Фриза, все аспиранты без исключения, как на бюджетной основе, так и на контракте, имеют право на получение отсрочки.

Относительно демобилизации заседание состоится на этой неделе, чтобы принять решение комитета. Речь идет о редакции, которую будет предлагать комитет зала.

"Мы со своей стороны настаиваем на том, чтобы была установлена четкая дифференциация по учету этих 36 месяцев. И для тех, кто находится на "нуле" или в зоне боевых действий 18 месяцев, нужно рассчитывать один день за два", – отметила Фриз.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации.

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