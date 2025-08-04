Заморозки посреди лета? Стоит ли украинцам ждать резкого понижения температуры в августе?

В прошлые годы в отдельных регионах Украины уже случались заморозки в августе. Местами температура снижалась до -2°C.

Следует ли ожидать серьезного похолодания этого августа, рассказала в интервью 24 Каналу синоптик из Укргидрометцентра Наталья Птуха. Она отметила, что, согласно историческим данным, иногда в августе уже фиксировали заморозки.

В частности, в Карпатах, а также северных, восточных, Волынской и Запорожской областях температура местами опускалась до -2°C. Однако, по ее словам, предпосылок для подобного похолодания, по меньшей мере, в первой трети августа, не наблюдается.

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Наталья Птуха подчеркнула, что в настоящее время резких изменений погодных условий в Украине не прогнозируется.

Согласно метеорологическим расчетам, средняя температура воздуха в августе будет колебаться от +20 до +26°C, что примерно на 1,5–2 градуса выше климатической нормы. В то же время, в западных регионах ожидаются показатели на уровне +17 – +20°C, что соответствует средним многолетним значениям.

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