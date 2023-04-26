Защита от вредителей на все лето: Чем удобрить капусту, чтобы не было гусениц

Огородники, имеющие большой опыт, обычно знают, какими проверенными рецептами можно избавиться от вредителей на огороде без использования химикатов. Например, если гусеницы появились на капусте, то это может привести к повреждению растения, поскольку на листьях появляются многочисленные дырочки, которые могут вызвать гниение. Одним из проверенных рецептов, который помогает избавиться от гусениц на капусте без использования химикатов, является использование чистотела.

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Чтобы спасти урожай капусты от гусениц, нужно подготовить средство на основе чистотела:

Сначала нужно измельчить около 500 г чистотела и положить его на дно ведра;

Далее, залить теплой водой до краев ведра и оставить настаиваться на 24 часа;

После этого получившуюся жидкость нужно процедить и добавить немного жидкого мыла;

Наконец остается лишь обдать капусту, не преувеличивая с настоем, который должен попадать на растение каплями.

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Таким образом, сохраняя естественную чистоту своего огорода и используя природные рецепты, огородники могут легко избавиться от вредителей и защитить свои растения без применения химических средств.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.

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