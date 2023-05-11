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Завтрак за 15 минут: как приготовить соленые сырники с зеленью

Былим Елена

Завтрак за 15 минут: как приготовить соленые сырники с зеленью

Нет ничего вкуснее на завтрак, чем сырники, А если это сырники соленые? Предлагаем попробовать приготовить привычное блюдо по необычному рецепту.

Попробуйте добавить в творог немного соли, укроп и петрушку. Как готовить соленые сырники, читайте дальше.

Простой рецепт соленых сырников с укропом и петрушкой:

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Ингредиенты:

  • 500 г кисломолочного творога
  • 2 яйца
  • 4 столовые ложки пшеничной или кукурузной муки
  • 1/2 чайной ложки соды
  • 1/2 чайной ложки соли
  • столовая ложка свежего укропа, нарезанного (по желанию, может добавить больше)
  • столовая ложка свежей петрушки, нарезанной
  • растительное масло для жарки

Как готовить:

  1. В миске тщательно смешайте кисломолочный творог, яйца, муку, соду и соль, пока не образуется однородное тесто.
  2. Добавьте нарезанный укроп и петрушку к тесту и тщательно перемешайте.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
  4. Ложкой разложите на сковороду небольшие порции теста.
  5. Жарьте сырники с обеих сторон, пока они не станут золотисто-коричневыми.
  6. После жарки дайте сырникам немного остыть на блюде, покрытом бумажными полотенцами.
  7. Добавляйте сырники с укропом и горячей петрушкой. К ним будет пользоваться сметана или соус.

Приятного аппетита!

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