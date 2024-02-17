Зеленский объяснил, какая мобилизация будет справедливой в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по мобилизации. В частности, он объяснил, что означает "справедливая мобилизация".

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По словам президента, вопрос о мобилизации в Украине комплексный. В первую очередь этот вопрос касается ротации военных, отметил Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Вопрос комплексный, вопрос справедливых мобилизаций, и самый главный момент – вопрос ротаций. Люди, которые устали на фронте физически, украинцы, любой человек, это не зависит от нации, ты устал, ты должен восстанавливаться", – подчеркнул он.

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Президент добавил, что для обороны нужно определенное количество мобилизованных. Для контрнаступления нужно иметь другое количество бригад. Так что вопрос мобилизации является сложным делом.

"Ты выходишь, восстанавливаешься, а вместо тебя кто-то другой приходит, профессиональный человек, прошедший соответствующий срок тренировки. От этой системы зависит и система мобилизации – сколько людей у тебя на фронте, сколько есть у тебя резервов", – сказал он.

Добавим, в Украине военное положение и мобилизация продлены до 13 мая 2024 года.

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.

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