Зеленский в День Конституции вручил награды родным погибших Героев (фото и видео)

28 июня в День Конституции Украины президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде. В парламенте присутствовали депутаты, члены Кабинета министров и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Во время выступления в Раде Зеленский предложил приступить к общенациональному обсуждению новой украинской доктрины, которая определит приоритеты будущей трансформации государства, сообщает Офис президента.

"Как Конституция закладывает основы, мы нуждаемся в доктрине для нашего государства. Ясной, не размытой, смелой доктрины…, которая должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и нашем будущем", – отметил он.

Видео дня

Зеленский предложил к обсуждению "основные ориентиры будущей украинской доктрины", это будет "общее видение того", какой быть Украине после победы.

После выступления перед собравшимися Зеленский вручил почетные посмертные государственные награды родным погибших на войне Героев.

Напомним, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинский народ с выдающимся государственным праздником. Сегодня нашей Конституции сегодня исполняется 27 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!