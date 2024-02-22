Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации: главные моменты

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который позволит уволить в запас срочников, отслуживших установленные сроки во время военного положения.

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Целью законопроекта № 11035 является нормирование увольнения в запас военнослужащих срочной службы, которые отслужили установленные сроки, но из-за военного положения не могли быть демобилизованы.

Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что законопроект может быть рассмотрен уже 23 февраля.

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Президент определил статус законопроекта как безотлагательный. Он находится на рассмотрении парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Проектом закона предлагается установить, что военнослужащие срочной службы, срок которых истек во время действия военного положения и военная служба которых продлены сверх установленных сроков, увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные указом главы государства.

Правительству при принятии законопроекта будет поручено привести свои нормативно-правовые акты в соответствие и обеспечить проведение такой же процедуры министерствами и другими центральными органами власти.

Это позволит освободить отслуживших свой срок срочников и дать возможность служить новым призывникам.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации.

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