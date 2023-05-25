Зеленые праздники-2023: обряды, традиции и что нельзя делать

На 50-й день после Пасхи христиане отмечают Троицу или Зеленые праздники. У этого праздника есть еще одно название – День Схождения Святого Духа. Именно с его схождения на апостолов начинается история сотворения святой вселенской апостольской Церкви: после этого события апостолы разошлись по миру, проповедуя учение Христа.

Празднование длится три дня. Перед этим днем принято убрать дом и украшать его свежими ветвями клена, березы, ивы, липы, цветами и травами, приносящими удачу и мир.

Традиции и верования

Суббота в преддверии Троицы является поминальным днем. Люди ставят свечи в церквях за своих умерших родственников и очень молятся за умерших преждевременно. Считается, что на Зеленые праздники нечисть выходит "погулять". В частности, стоит беречься от русалки, поэтому нельзя в этот день купаться, ведь нечисть может затянуть на дно.

Видео дня

Девушки на Троицу плетут венки и опускают их в реку для гадания. Если вода сильно качает венок, то жизнь будет бурной, а если исчез из виду – выйдет замуж вдали от дома. На Зеленые праздники пекут каравай и угощают им незамужних девушек. Кусочки этого каравая хранили вплоть до свадьбы в высушенном состоянии, а затем добавляли к свадебному караваю. Таким образом в молодую семью привлекалось благополучие.

Второй день называется Клечальным понедельником. Священники шли на поля читать молитвы, чтобы Бог благословил будущий урожай.

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Во вторник ребята выбирали невесту, а девушки "водили тополю" - незамужнюю девушку, украшенную венками, лентами и ветвями. Если вы увидели это действо - весь год будет счастлив. Также, во вторник святили воду.

Люди верили, что в среду на полях и лугах можно встретить русалок. Кроме того, на Троицу варили целебный чай из освященной мяты, мелиссы, цветов и трав заваривают чай. А девушки утром умывались росой, чтобы сберечь красоту. Кукушка в эти дни могла наковать, сколько девушке еще до замужества.

В первый день Зеленых праздников нужно помогать тем, кто в этом нуждается. Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошей. На Троицу ничего нельзя делать, только готовить еду себе и скоту.

Напомним, мы все писали, когда празднуем Троицу, традиции и запреты в этот день.

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