Жена беременна 3 ребенком: имеет ли мужчина право на отсрочку

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, внесший определенные изменения в правила военного учета и мобилизации. В частности, закон четко очертил правила отсрочки от мобилизации для мужчин, чьи жены беременны. Об этомпишет 24 tv.ua.

Может ли быть мобилизованный мужчина, чья жена беременна третьим ребенком?

Согласно разъяснениям юриста Андрея Карпенко, беременность жены не является основанием для отсрочки от мобилизации. Согласно новому закону, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет.

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Важно отметить, что эта норма касается только родившихся детей. Беременность не приравнивается к наличию ребенка, поэтому мужчина не имеет права на отсрочку от мобилизации только потому, что его жена беременна.

Только после рождения ребенка мужчина сможет оформить отсрочку от мобилизации по законным основаниям. Следует также добавить, что на отсрочку от мобилизации не могут претендовать мужчины, имеющие задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

Таким образом, новый закон о мобилизации не предусматривает отсрочку от мобилизации мужчинам, чьи жены беременны.

Человек может получить законную отсрочку только после рождения ребенка.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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